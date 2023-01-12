"العائلة أولا".. أستراليا تناشد بابوا التوصل سريعا لمعاهدة أمنية

دعا رئيس وزراء أستراليا أنتوني ألبانيزي بابوا غينيا الجديدة خلال زيارته لهذه الدولة، لأن "تبرم بسرعة" اتفاقية أمنية جديدة مع بلاده تهدف، على ما يبدو، لاحتواء"توسع" الصين بالمنطقة.

وفي أول خطاب يلقيه رئيس حكومة أجنبية أمام برلمان بابوا غينيا الجديدة، دعا ألبانيزي الدولة الصغيرة الغنية بالموارد الطبيعية إلى أن "تبرم بسرعة" معاهدة أمنية مع بلاده، قائلا إن البلدين بحاجة إلى "معاهدة تستند إلى ثقة عميقة ومعاهدة تعتمد مبدأ العائلة أولا في الأمن الإقليمي".

وأشاد ألبانيز بـ"العلاقات التاريخية الوثيقة" بين أستراليا وأكبر جارتها في المحيط الهادئ، معتبرا أن معاهدة أمنية ثنائية "ستحترم تاريخ خدمتنا المشترك" وستكون "مثالا للآخرين".

A great honour for Australia today as I became the first foreign head of government to address the Parliament of Papua New Guinea. pic.twitter.com/oxJEfAdnBV — Anthony Albanese (@AlboMP) January 12, 2023

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ومنذ انتخابه في مايو الماضي، تبذل حكومة ألبانيزي (يسار وسط) قصارى جهدها لتوطيد العلاقات مع جيران استراليا في المحيط الهادئ لقطع الطريق أمام الصين التي تعمل من جهتها على توسيع نفوذها في المحيط.

وفي 2022 وقعت جزر سليمان اتفاقية أمنية مع بكين، في خطوة أثارت مخاوف الغربيين من أن تمهد مثل هكذا اتفاقيات الطريق لوجود عسكري صيني دائم في المنطقة.

وتربط أستراليا علاقات طويلة الأمد، ولا سيما في المسائل الدفاعية، مع بابوا غينيا الجديدة التي كانت منطقة تابعة لأستراليا لكنها نالت استقلالها في 1975.

المصدر: "أ ف ب" + "بلومبرغ"