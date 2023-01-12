"بوليتيكو": موقف شولتس من مسألة توريد الدبابات لأوكرانيا يرتبط بموقف بايدن

قالت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، إن موقف المستشار الألماني أولاف شولتس بشأن موضوع توريد دبابات ليوبارد لأوكرانيا، يرتبط بشكل كبير بالرئيس الأمريكي جو بايدن.

وذكرت الصحيفة، أنها استقت هذه المعلومات من عدة مسؤولين ألمان لم تكشف هويتهم.

ويوم أمس الأربعاء، قال الرئيس البولندي أنجي دودا إن بلاده ستنقل سرية دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا وذلك في إطار التحالف الدولي.

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من جانبها، أفادت الخارجية الألمانية بأن وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، وعدت خلال زيارة غير معلنة لخاركوف، بتوريد أسلحة جديدة لأوكرانيا.

وكانت صحيفة "بوليتيكو" قد كتبت سابقا، أن فرنسا وبولندا تدفعان ألمانيا لإرسال دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء الألماني ستيفن هيبيستريت يوم الاثنين الماضي، إن الحكومة الألمانية لا تنوي حاليا تزويد أوكرانيا بدبابات ليوبارد 2.

المصدر: نوفوستي