رؤساء ليتوانيا وبولندا وأوكرانيا يتبنون إعلانا عقب اجتماعهم في لفوف

تبنى رؤساء ليتوانيا وبولندا وأوكرانيا، غيتاناس نوسيدا وأندريه دودا وفلاديمير زيلينسكي، عقب اجتماع عقد في لفوف يوم الأربعاء، إعلانا تعهدت فيه وارسو وفيلنيوس بمواصلة دعم كييف عسكريا.

وأضاف الإعلان: "يؤكد قادة مثلث لوبلين (مجموعة إقليمية تضم ليتوانيا وبولندا وأوكرانيا)، على العلاقات الاستراتيجية التي تعود إلى قرون بين أوكرانيا وليتوانيا وبولندا، والتي شكلت ذات يوم دولة واحدة (الكومنولث، وهي دولة كانت موجودة في القرنين السادس عشر والثامن عش) وتؤكد الاستعداد لزيادة تعزيز القدرة الدفاعية لأوكرانيا".

وبحسب الإعلان: "ليتوانيا وبولندا، ستدعمان أوكرانيا طالما كان ذلك ضروريا، ولا سيما من خلال الاستمرار في تقديم مساعدات عسكرية ودفاعية وسياسية ودبلوماسية واقتصادية ولوجستية وإنسانية قوية".

ويشير الإعلان إلى أن، أعضاء "الناتو" ليتوانيا وبولندا يدعمون أوكرانيا للانضمام إلى الحلف بمجرد أن تسمح الظروف بذلك، مما يبذل جهودا للتوصل إلى توافق بين الحلفاء.

وأعادت ليتوانيا وبولندا التأكيد في الوثيقة على "التزامهما الكامل بدعم أوكرانيا في فتح مفاوضات الانضمام للاتحاد الأوروبي بمجرد أن تسمح الظروف بذلك، بهدف الحصول على العضوية الكاملة في الاتحاد".

وأشار الرؤساء الثلاثة، إلى أهمية المشاركة متعددة المستويات لأوكرانيا كدولة مشاركة في الأنشطة في إطار مبادرة "تريموريا" (مبادرة البحار الثلاثة)، وستسهل ليتوانيا وبولندا، بصفتهما عضوين كاملين في "تريموريا"، مشاركة أوكرانيا في مختلف المشاريع من أجل تسهيل إعادة الإعمار بعد الحرب، ولا سيما في البنية التحتية للطاقة والنقل والرقمنة.

ومبادرة البحار الثلاثة"تريموريا"، هي عبارة عن اتحاد يضم 12 دولة من دول الاتحاد الأوروبي تقع في وسط وشرق أوروبا، وهي تغطي المناطق الواقعة بين بحر البلطيق والبحر الأسود والبحر الأدرياتيكي.

ومن بين الأهداف المعلنة للجمعية تعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة، وتطوير البنية التحتية، وتنويع مصادر إمدادات الطاقة، وتحفيز وتيرة رقمنة الاقتصادات الوطنية.

وتأسست المنظمة في عام 2016 بمبادرة من رئيس بولندا، أندريه دودا، ورئيسة كرواتيا آنذاك، كوليندا غرابار كيتاروفيتش.

وتأثرت مبادرة "تريموريا" بالفكرة التي طرحها الزعيم البولندي جوزيف بيلسودسكي، بعد الحرب العالمية الأولى لإنشاء بلاد ما بين البحرين، وهي دولة كونفدرالية تتكون من بولندا وأوكرانيا وبيلاروس وليتوانيا ولاتفيا وإستونيا ومولدوفا وهنغاريا ورومانيا.

المصدر: تاس