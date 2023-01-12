السفير الإيراني: مستعدون لتبسيط إصدار التأشيرات للروس

أعلن السفير الإيراني في موسكو كاظم جلالي، استعداد بلاده لتبسيط إصدار التأشيرات الفردية للسياح الروس على أساس متبادل مع روسيا الاتحادية.

وقال السفير جلالي في مقابلة مع صحيفة "إزفستيا": "إن تبسيط إصدار التأشيرات للرحلات السياحية الجماعية من الأمور المدرجة على جدول الأعمال الذي تعمل عليه السفارة حالياً. وإلى جانب ذلك، نحن على استعداد لتبسيط التأشيرات الفردية للسائحين على أساس المعاملة بالمثل."

يُشار إلى أنه في سبتمبر الماضي، قالت ليلى أجداري، رئيسة إدارة التسويق والتنمية السياحية بوزارة الثقافة والسياحة الإيرانية، إن طهران وموسكو ستعملان عاى إلغاء تأشيرات الدخول الجماعية لسائحيهما في يناير 2023.

وفي عام 2017، وقع وزيرا خارجية روسيا وإيران اتفاقية بين حكومتي البلدين بشأن إلغاء التأشيرات الجماعية لمواطني البلدين.

بعد ذلك في عام 2018، كان من المفترض أن تدخل الاتفاقية حيّز التنفيذ، ولكن في يونيو 2021، تم توقيع مسودة هذه الاتفاقية مرة أخرى بين الإدارات ذات الصلة، ولكن لم يتم تنفيذها.

المصدر: نوفوستي