أعلن قائد وحدة المتطوعين "ترويا" فلاديمير نوفيكوف، أن المستشفيات في المدن الأوكرانية تكتظ بالجنود الجرحى من القوات الأوكرانية، وقد تم إحضار معظمهم من مدينة سوليدار.

وقال نوفيكوف: "جميع المستشفيات في منطقة زابوروجيه، ودنيبروبتروفسك مليئة بالفعل بالجرحى، ومعظمهم تم إحضارهم من سوليدار، في دونيتسك".

ووفقا لنوفيكوف، من الصعب حساب العدد الحقيقي للخسائر في صفوف القوات الأوكرانية في المعارك في سوليدار، لأن قيادة القوات الأوكرانية تخفي حقائق مقتل جنودها.

وقال: "بالنسبة للخسائر، هذا موضوع معقد إلى حد ما، لأنه لم يتم الإعلان عن هذا، والقوات الأوكرانية لديها مثل هذه الممارسة، فهي تقدم الكثير من الأشخاص على أنهم في عداد المفقودين لتقليل الخسائر، لا توجد بيانات حتى من نظام كييف، حول خسارتهم ".

وأشار إلى أن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر فادحة في مدينة سوليدار، على الرغم من حقيقة أن القيادة الأوكرانية "دفعت بكل القوات الجاهزة للقتال، وتم تركهم في سوليدار، من النخبة، كان اللواء 128 المنفصل للهجوم الجبلي هو (نخبة المشاة)".

وأكد نوفيكوف: "نظرا لحقيقة أن هذه الوحدة تشكلت في غرب أوكرانيا، يمكن القول إنها كتيبة آزوف المتطرفة، ولكن باسم القوات الأوكرانية، وكذلك قوات (القطاع الأيمن)، لكن لا يتم الآن استخدامه خاصة في أي مكان في المعارك لأنهم يفتخرون به، وهنا تم دفعه للقتال".

وفي وقت سابق، قال السفير السابق لجمهورية لوغانسك الشعبية في موسكو روديون ميروشنيك، إن القوات الأوكرانية فقدت حوالي 25 ألف شخص في المعارك على سوليدار، وهذه الخسائر لا يمكن تعويضها.

وليلة الأربعاء، قال يفغيني بريغوجين إن مقاتلي "فاغنر" سيطروا على مدينة سوليدار، التي كان القتال مستمرا من أجلها في الأيام الأخيرة، وأنه تم تشكيل مرجل وسط المدينة التي كانت تدور فيها المعارك.

وأبلغ المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، أن القوات الروسية تحاصر مدينة سوليدار من الشمال والجنوب، وأن القتال جار في المدينة.

وقال الخبير العسكري والسياسي، مستشار القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، ين غاغين، إن ما يصل إلى 500 جندي أوكراني يمكن أن يظلوا في سوليدار، التي أصبحت تحت سيطرة القوات الروسية.

المصدر: تاس