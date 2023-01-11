حاكم دبي محمد بن راشد يلتقي مؤسس تطبيق "تيليغرام" الروسي بافل دوروف

التقى حاكم إمارة دبي، محمد بن راشد آل مكتوم، في دبي مؤسس تطبيق التواصل "تيليغرام"، ونشرت صور المقابلة مساء الثلاثاء من قبل رئيس دائرة المراسم في حكومة الإمارة خليفة سعيد سليمان.

وكتب سليمان، تحت الصور: " ‎ترحيب بمؤسس تطبيق تلغرام في دبي".

وفي فبراير 2021، استقبل ولي عهد دبي، حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بافل دوروف، مشيرا إلى أن "التكنولوجيا تشكل المستقبل"

ومن جانبه، أشار دوروف، إلى أن "دبي هي مدينة المستقبل التي وفرت مناخا جذابا للشركات النامية".

إنستغرام / رئيس دائرة المراسم في حكومة الإمارة خليفة سعيد سليمان

إنستغرام / رئيس دائرة المراسم في حكومة الإمارة خليفة سعيد سليمان

وحصل مؤسس تطبيق "تيليغرام"، الذي يعيش في دبي منذ عام 2017، على الجنسية الإماراتية في فبراير 2021، ونقلت مجلة "فوربس" عن مصدرين قريبين من الملياردير الروسي، أن هذه هي الجنسية الرابعة التي يحصل عليها.

وبذلك يصبح لدى دوروف أربع جنسيات، هي الروسية والفرنسية والإماراتية، إضافة إلى جنسية جزر سانت كيتس ونيفيس، التي تقع في منطقة البحر الكاريبي.

المصدر: تاس