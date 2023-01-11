أردوغان: نعمل على ممر خاص بالجرحى الأوكرانيين كما في سوريا وليبيا وأذربيجان

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن أمين المظالم التركي، شريف مالكوج، قدم عرضا بخصوص وجوب فتح ممر إنساني وخاصة للجرحى، مشيرا إلى أن بلاده تعمل بالفعل على هذا الأمر.

وأشار أردوغان خلال "المؤتمر الدولي لأمناء المظالم" الذي انعقد في المجمع الرئاسي التركي بالعاصمة أنقرة، إلى أن هذا الممر لا ينطبق فقط على روسيا وأوكرانيا، وإنما أيضا على كل من سوريا وأذربيجان وليبيا في ضوء نقل الجرحى.

وأضاف: "سوف نعالجهم في مستشفياتنا ونعيدهم. هذا هو واجبنا الإنساني وواجب ضميرنا. سنواصل القيام بذلك. "

الجدير بالذكر أن هذا المؤتمر الدولي تنظمه مؤسسة أمين المظالم في جمهورية تركيا بعنوان "مستقبل حقوق الإنسان في القرن الحادي والعشرين".

المصدر: RT