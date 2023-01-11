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زيادة أجور موظفي الدولة في المناطق الروسية الجديدة بنسبة 20 المئة

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زيادة أجور موظفي الدولة في المناطق الروسية الجديدة بنسبة 20 المئة
Legion-Media Zoonar
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قالت نائبة رئيس الوزراء تاتيانا غوليكوفا إن صندوق الأجور للعاملين في القطاع العام في المناطق الجديدة من الاتحاد الروسي قد زاد بنسبة 20 ٪ منذ 1 يناير 2023.

وقالت غوليكوفا للصحفيين الأربعاء، في أعقاب اجتماع للرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع أعضاء الحكومة. "اعتبارا من 1 يناير 2023، بالإضافة إلى اعتماد المعايير الروسية للحد الأدنى من الأجور، ستتم زيادة صندوق الأجور لموظفي القطاع العام بنسبة 20 بالمئة.

وأضافت غوليكوفا أنه "اعتبارا من يناير 2024، بموجب مراسيم رئاسية سوف نصل إلى مستوى الامتثال الكامل للمتطلبات المنصوص عليها في روسيا الاتحادية بشأن الأجور".

وأشارت إلى أنه اعتبارا من 1 يناير 2023، سيتم في المناطق الروسية الجديدة تطبيق نفس مقدار الحد الأدنى للأجور المعمول به في بقية مناطق روسيا الاتحادية ـــ 16242 روبلا.

تاس

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