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السلطات التايلاندية تعثر على وثائق أبناء رئيس حكومة ميانمار في منزل أحد أباطرة تجارة المخدرات

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السلطات التايلاندية تعثر على وثائق أبناء رئيس حكومة ميانمار في منزل أحد أباطرة تجارة المخدرات
Gettyimages.ru
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عثرت السلطات التايلاندية عن وثائق تخص أبناء رئيس وزراء ميانمار، مين أونغ هلين، خلال مداهمة لمنزل أحد أباطرة تجارة المخدرات.

وذكرت وسائل إعلام تايلاندية، نقلا عن مصادر، أنه "تم العثور على وثائق قانونية ودفاتر مصرفية تخص ابنة وابن مين أونغ هلين في منزل تون مين لات (53 عاما) المتهم بتهريب المخدرات وغسيل الأموال".

وفقا للتقارير الإعلامية التايلاندية فإن تون مين لات هو أحد المقربين من مين أونغ هلين، الذي وصل إلى السلطة في ميانمار في فبراير 2021.

المصدر: نوفوستي

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