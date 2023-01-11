اتفاق متوقع على تعديل الوجود العسكري الأمريكي في اوكيناوا

يعتزم كبار مسؤولي الأمن القومي بالولايات المتحدة واليابان الموافقة على تغييرات في الموقف الدفاعي المشترك، بالتزامن مع مواجهة البلدين لتهديدات متزايدة من كوريا الشمالية.

وقال مسؤولون أمريكيون إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن سيلتقيان نظيريهما اليابانيين اليوم الأربعاء، ويخططان لإصدار بيان مشترك من شأنه تعديل، وليس زيادة، تواجد القوات الأمريكية في جزيرة أوكيناوا.

كما يتوقع أن يضيف الوزيران طابعا رسميا على مجال الفضاء في معاهدة الدفاع المشترك القائمة منذ فترة طويلة بين البلدين (أمريكا واليابان)، في إشارة لإنشاء البنتاغون قيادة فضائية.

الاتفاقات الجديدة، التي ستبرم خلال ما يسمى "اجتماع اثنين زائد اثنين"، ستأتي قبل زيارة رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، إلى واشنطن، حيث سيلتقي الرئيس جو بايدن في البيت الأبيض يوم الجمعة المقبل.

وأفاد مسؤولون أمريكيون بأن "الفوج البحري الأمريكي الثاني عشر"، المتمركز حاليا في أوكيناوا، سيتحول إلى وحدة أصغر وأسرع. وصمم الفوج الجديد ليكون أكثر قدرة وجاهزية لقتال الخصوم والدفاع عن الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة.

وأضاف المسؤولون أن القرار لن يزيد عدد عناصر مشاة البحرية الأمريكية في جزيرة أوكيناوا.

تستضيف الجزيرة أكثر من نصف القوات الأمريكية المتمركزة في اليابان، ويريد سكان الجزيرة اليابانيون خفض هذا العدد.

المصدر: AP