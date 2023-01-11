الجيش الروسي يبدأ استخدام المروحية المحدثة "كا إم 52" وذخيرة جديدة في العملية الخاصة

بدأ سلاح الجو الروسي استخدام طائرات هليكوبتر حديثة من طراز "كا إم 52" مزودة بصواريخ "305" في إطار العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن مصدر أن هذه المروحية يجري استخدامها على وجه الخصوص لاستهداف المركبات والعربات المدرعة الأوكرانية، فضلا عن تمركزات القوات، مشيرا إلى أن الذخيرة التي تحملها هذه المروحية هي صواريخ "305"، الجديدة عالية الدقة، والتي كانت تُستخدم سابقًا مع مروحيات "مي-28 إن إم".

كما أشار المصدر إلى أن "إمكانية استخدام الذخيرة الجديدة تجعل من طراز هذه المروحية، إلى جانب مي-28 إن إم، أهم سلاح لضرب خط المواجهة، وضرب مواقع القيادة، ومستودعات الوقود، وحظائر الطائرات".

وقد تم الكشف عن الصاروخ الجديد "305"، المعروف أيضا باسم "المنتج 305" ، لأول مرة في معرض "الجيش -2021".

وهو مصمم لضرب الأهداف الثابتة والمتحركة ليلا ونهارا، ويحتوي الصاروخ على رأس حربي شديد الانفجار يزن 25 كيلوغراما، ويوفر دقة عالية في إصابة الأهداف، مع انحراف عن خط التصويب لا يزيد عن مترين، بمدى أقصى يصل إلى 14.5 كيلومتر.

المصدر: نوفوستي