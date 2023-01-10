صرح المستشار السابق لوزير الدفاع الأمريكي دوغلاس ماكغريغور، بأن واشنطن كانت لسنوات تخلق نقطة انطلاق في أوكرانيا لتوجيه ضربات ضد روسيا، وهو ما اضطرت موسكو للرد عليه.

ووفقا لماكغريغور، فإن وسائل الإعلام الأمريكية الرئيسية، تضلل الأمريكيين "بشأن الأحداث في أوروبا الشرقية"، وتتحدث عن "هجوم روسيا غير المبرر" على أوكرانيا، مؤكدا أن "هذا أمر سخيف".

وقال: "لقد عملنا منذ سنوات على إنشاء جيش ضخم قوامه 600 ألف جندي لغرض وحيد هو مهاجمة روسيا، وتحويل شرق أوكرانيا إلى نقطة انطلاق لضربات ضد روسيا، بما في ذلك استخدام الصواريخ الباليستية.. الروس اضطروا في النهاية إلى التدخل وفعلوا ذلك".

وفي 24 فبراير 2022، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن انطلاق عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، استجابة لطلب من قادة جمهوريات دونباس للمساعدة، ضد اضطهاد وظلم نظام كييف، الذي وقع على شعب الجمهوريات طوال ثماني سنوات، ثم فرض الغرب عقوبات واسعة النطاق على موسكو.

المصدر: نوفوستي