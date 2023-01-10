وارسو تنفي إقالة مدير مكتب الرئيس البولندي

نفى رئيس مكتب السياسة الدولية في مكتب الرئاسة البولندي يعقوب كوموه، إقالة مدير مكتب الرئيس بسبب محادثة بين الرئيس أندريه دودا وصانعي المقالب الروس.

وفي وقت سابق، ذكرت محطة RMF FM الإذاعية، أنه بعد محادثة بين رئيس بولندا وصانعي المقالب الروسيين "فوفان ولكزس"، تم فصل مدير مكتب السياسة الدولية في المكتب الرئاسي بيوتر غيليرت.

وكتب كوموه على حسابه في "تويتر": كفى هراء.. لقد تم التخطيط لتغيير مدير مكتب السياسة الدولية في مكتب الرئيس منذ عدة أشهر، لأن غيليرت تلقى عرضا آخر، وتوسلت إليه أن يبقى حتى نهاية العام، لا أحد طرد بيتر، إنه دبلوماسي محترف ورئيس محبوب".

ونشرت المحادثة مع الرئيس البولندي على حساب "روتيوب" الخاص بصانعي المقالب الروس، في 15 نوفمبر من العام الماضي، وهو اليوم الذي سقط فيه صاروخ أوكراني على أراضي بولندا.

وقال دودا في المحادثة مع "فوفان ولكزس" اللذين قدما أنفسهما على أنهما الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنه لا يريد حربا مع روسيا بسبب "حادثة صاروخية"، بعد ذلك، صرح مكتب الرئيس أن دودا اشتبه في وجود خداع أثناء الحوار وأنهى المحادثة.

المصدر: نوفوستي