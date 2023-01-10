وزير الخارجية الأوكراني يطلب من نظيرته الألمانية دبابات "ليوبارد"

أعلن وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا أن جزءا كبيرا من محادثاته مع نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك كان يدور حول توريدات دبابات "ليوبارد" الألمانية لأوكرانيا.

وكتب كوليبا في منشور على "فيسبوك" في أعقاب مباحثاته مع بيربوك، التي قامت بزيارة غير معلنة لأوكرانيا، يوم الثلاثاء، أن "محادثاتنا استمرت 3 ساعات... صيغة السلام والعقوبات والمحكمة والتكامل الأوروبي والأسلحة – بحثنا كل ذلك بالتفصيل ونعمل على إعداد قرارات بهذا الشأن".

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وتابع: "في كل دقيقة من الزيارة كان موضوع دبابات "ليوبارد" حاضرا. وشرحت لزميلتي ووسائل الإعلام الألمانية أن الدبابات ليست مجرد رغبتنا، ونحتاج إليها ليس من أجل الرحلات".

وأضاف الوزير أنه لا يشكك في تقديم دبابات "ليوبارد" لأوكرانيا في نهاية المطاف، لكنه عبر عن أسفه لعدم اتخاذ ألمانيا قرارا بهذا الخصوص حتى الآن.

وكان المستشار الألماني أولاف شولتس قد صرح في وقت سابق بأن ألمانيا ستتخذ خطوات فقط بالتنسيق مع حلفائها، وذلك في معرض حديثه عن إمكانية تزويد أوكرانيا بالدبابات.

المصدر: تاس