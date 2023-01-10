إيران.. السجن 40 عاما و74 جلدة لمواطن بلجيكي بتهمة التجسس

أصدرت محكمة إيرانية، اليوم الثلاثاء، حكما بالسجن 40 عاما، والجلد 74 جلدة على مواطن بلجيكي، بعد إدانته بعدة تهم أبرزها "التجسس".

ووفقا لبيان السلطة القضائية الإيرانية: "صدر الحكم الأولي على المواطن البلجيكي أوليفييه فاند كاستيل المتهم بالتجسس ضد إيران، وبحسب لائحة الاتهام الصادرة ضده فقد ارتكب المتهم جرائم التجسس، والتعاون مع أميركا ضد إيران، وتهريب عملات احترافية بمبلغ 500 ألف دولار، وتبييض أموال بنفس المبلغ".

وأضاف البيان: "حكم المحكمة الصادر ضد المواطن البلجيكي هو السجن 12.5 سنة لكل تهمة من التهمتين الأولى والثانية، وفي التهمة الثالثة حكم على المتهم بالسجن 2.5 سنة، ومصادرة العملة المهربة، وغرامة تعادل ضعفي قيمة الدولار بالريال بالسعر الحالي، و74 جلدة".

وأشارت السلطة القضائية، إلى أنه "بخصوص التهمة الرابعة، فقد حكم عليه 12.5 سنة سجنا ومصادرة الممتلكات الرئيسية للدخل والعائدات من ارتكاب جريمة غسل الأموال"، مؤكدة أنه "يمكن الطعن في الحكم الصادر في محكمة الاستئناف خلال 20 يوما".

وتتهم طهران خصومها الغربيين وإسرائيل بالعمل على تأجيج الاضطرابات في جميع أنحاء البلاد، كما أعلنت السلطات الإيرانية أنها احتجزت مواطنين أجانب، بتهمة المشاركة في أعمال الشغب والإرهاب والتحريض على الاحتجاجات.

المصدر: نوفوستي