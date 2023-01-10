بيسكوف: رد فعل كييف والغرب من المبادرة الروسية لوقف إطلاق النار عشية عيد الميلاد غير مفهوم

صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بأن الكرملين عاجز عن تفسير رد فعل كييف والغرب على وقف إطلاق النار في أوكرانيا عشية عيد الميلاد، ويعتبره غير مفهوم، وغير مبرر.

جاء ذلك ردا على سؤال حول ما إذا كانت روسيا ستقوم بمبادرة جديدة لوقف إطلاق النار، وما إن كانت تأسف على وقف إطلاق النار عشية رأس السنة؟

وأكد بيسكوف، أن المبادة الروسية بوقف إطلاق النار عشية عيد ميلاد المسيح، جاءت بدوافع إنسانية لتمكين المسيحين من الاحتفال بعيد الميلاد في الـ 7 من يناير، والصلاة في الكنائس.

وأضاف، " إذا تمكن شخص واحد من الاحتفال بعيد الميلاد والصلاة، فهذا يعني أن مبادرة إطلاق النار الروسية حققت أهدافها".

يذكر أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أوعز لوزارة الدفاع الروسية بوقف إطلاق النار على طول خط التماس في أوكرانيا، بدءا الـ 6 من يناير الجاري الساعة 12:00، وحتى الـ 7 من يناير الساعة 00:00.

ومن جانبه رفض الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، المبادرة الروسية في عيد الميلاد، ووصفها بأنها "غطاء" لتعزيز القوات الروسية على طول خط المواجهة.

المصدر: نوفوستي