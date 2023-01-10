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هيئة محلفين كبرى في جورجيا تختتم التحقيق في نتائج انتخابات 2020

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هيئة محلفين كبرى في جورجيا تختتم التحقيق في نتائج انتخابات 2020
AFP
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أنهت هيئة محلفين كبرى في ولاية جورجيا الأمريكية تحققا في التدخل غير القانوني المحتمل من جانب الرئيس السابق دونالد ترامب وحلفائه في انتخابات 2020 ، وقدمت تقريرها النهائي.

وأصدر قاضي المحكمة العليا في مقاطعة فولتون، روبرت ماكبيرني أمرا بحل هيئة المحلفين الكبرى الخاصة، قائلا إن تحقيق اللجنة المطول قد انتهى.

وسيقرر المدعي العام لمقاطعة فولتون، فاني ويليس، بعد ذلك ما إذا كان سيجري السعي للحصول على لوائح اتهام تتعلق بالتحقيق من هيئة محلفين كبرى عادية.

في أمر ماكبيرني المكون من صفحتين، كتب أن هيئة المحلفين الكبرى الخاصة أوصت بنشر تقريرها على الملأ، وحدد جلسة استماع في 24 يناير لتحديد ما إذا كان سيتم نشر نتائج اللجنة الخاصة.

وفتح ويليس التحقيق بعد أن كشف تسجيل صوتي لمكالمة ترامب وسكرتير الولاية، براد ريفينسبيرغير، في 2 يناير 2021، يضغط فيها ترامب على الأخير لـ"إيجاد" أصوات كافية.

وقال ترامب في التسجيل: "كل ما أريد منك القيام به هو إيجاد 11780 صوتا".

المصدر: "نيويورك بوست"

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