هيئة محلفين كبرى في جورجيا تختتم التحقيق في نتائج انتخابات 2020

أنهت هيئة محلفين كبرى في ولاية جورجيا الأمريكية تحققا في التدخل غير القانوني المحتمل من جانب الرئيس السابق دونالد ترامب وحلفائه في انتخابات 2020 ، وقدمت تقريرها النهائي.

وأصدر قاضي المحكمة العليا في مقاطعة فولتون، روبرت ماكبيرني أمرا بحل هيئة المحلفين الكبرى الخاصة، قائلا إن تحقيق اللجنة المطول قد انتهى.

وسيقرر المدعي العام لمقاطعة فولتون، فاني ويليس، بعد ذلك ما إذا كان سيجري السعي للحصول على لوائح اتهام تتعلق بالتحقيق من هيئة محلفين كبرى عادية.

في أمر ماكبيرني المكون من صفحتين، كتب أن هيئة المحلفين الكبرى الخاصة أوصت بنشر تقريرها على الملأ، وحدد جلسة استماع في 24 يناير لتحديد ما إذا كان سيتم نشر نتائج اللجنة الخاصة.

وفتح ويليس التحقيق بعد أن كشف تسجيل صوتي لمكالمة ترامب وسكرتير الولاية، براد ريفينسبيرغير، في 2 يناير 2021، يضغط فيها ترامب على الأخير لـ"إيجاد" أصوات كافية.

وقال ترامب في التسجيل: "كل ما أريد منك القيام به هو إيجاد 11780 صوتا".

المصدر: "نيويورك بوست"