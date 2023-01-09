الأمير هاري يتهم وسائل الإعلام البريطانية بإفساد علاقته بأسرته

اتهم الأمير هاري، الصحافة البريطانية بتدمير العلاقات بينه وبين العائلة المالكة، بعد تعليقاتها على كتاب السيرة الذاتية للأمير، الذي أصدره هذا العام، بعنوان "سبير".

وقال في مقابلة مع شبكة ABC الإخبارية، معلقا على تصرفات وسائل الإعلام البريطانية: "حتى لو كان هناك اتفاق بيني وبين عائلتي، هناك طرف ثالث سيبذل قصارى جهده لجعل ذلك مستحيلا".

وأضاف هاري أنه يلقي باللوم أيضا على الصحافة البريطانية في "تدمير العلاقات" مع شقيقه الأمير وليام وفي الخلاف بين زوجتيهما ميغان ماركل وكيت ميدلتون، وأضاف: "وضعونا دائما في مواجهة بعضنا البعض وحرضوا كيت وميغان على بعضهما البعض".

وبحسب الأمير هاري، الصحافة البريطانية ما زالت تحاول "دق إسفين" بينه وبين وليام، لكنه يأمل في المصالحة مع شقيقه.

وقال: "إذا كان هناك شيء واحد يخيف الصحافة البريطانية أكثر من أي شيء آخر، فهو الاتفاق بيني وبين وليام".

وفي أوائل يناير، قال هاري، في مقابلة مع قناة "آي تي ​​في" البريطانية، إنه يريد "إعادة والده" و"إعادة أخيه". وأشار إلى أن العائلة المالكة لا تريد إطلاقا "المصالحة" معه ومع زوجته، بينما هو نفسه يريد "أسرة وليس مؤسسة".

المصدر: نوفوستي