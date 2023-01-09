الحرس الثوري الإيراني يعلن حصيلة قتلاه من القوة البرية خلال 10 أشهر

أعلن مساعد قائد القوة البرية بالحرس الثوري للشؤون التنسيقية العميد علي اكبر بورجمشيديان "مقتل 40 عنصرا من القوة البرية خلال العام الإيراني الحالي" (بدأ في 21 مارس) دفاعا عن الوطن.

وقال العميد بورجمشيديان في كلمة ألقاها في مراسم الاحتفاء بالذكرى السنوية لمقتل قائد القوات البرية للحرس الثوري اللواء أحمد كاظمي: "هؤلاء الشهداء العظام لمجاهدي الحرس الثوري ارتقوا شهداء في شمال غرب وغرب ايران في محافظات آذربيجان الغربية وكردستان وكرمانشاه، وكذلك في جنوب البلاد، وأيضا في محافظة سيستان وبلوشستان، بالإضافة إلى من قضى نحبه منهم في محور المقاومة في المنطقة وكذلك أثناء التصدي لأعمال الشغب في محافظة طهران وباقي المحافظات".

كما أشار العميد بورجمشيديان خلال هذه المراسم إلى أن ذكرى يوم 9 يناير هي ذكرى أليمة للقوات المسلحة الإيرانية حيث قضى في هذا اليوم قائد القوات البرية للحرس الثوري اللواء احمد كاظمي وعدد آخر من قادة القوات البرية للحرس الثوري.

المصدر: فارس