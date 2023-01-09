الخارجية النرويجية تستدعي السفير الإيراني لدى أوسلو

قررت وزارة الخارجية النرويجية، استدعاء السفير الإيراني لدى أوسلو على خلفية إعدام متظاهرين في إيران، يوم السبت الماضي.

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ونقلت صحيفة "في جي"، عن المتحدث باسم وزارة الخارجية غيوري سولبيرغ، قوله: "تم استدعاء السفير الإيراني إلى وزارة الخارجية غدا الثلاثاء".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارتي الخارجية في هولندا والدنمارك، استدعاء سفيري إيران في كل من البلدين، للسبب ذاته.

وذكرت وكالة أنباء "فارس"، أن محكمة إيرانية أصدرت أحكاما ابتدائية بإعدام 3 متهمين في قضية هجوم إرهابي في مدينة أصفهان، أسفر عن مقتل 3 من ضباط إنفاذ القانون.

ونفذت إيران، السبت الماضي، حكم الإعدام بحق رجلين، بعد إدانتهما بقتل أحد أفراد قوة أمنية، خلال الاحتجاجات الأخيرة في البلاد.

وبحسب وكالة "ميزان" التابعة للسلطة القضائية، فإن "محمد مهدي كرامي وسيد محمد حسيني، الجانين الرئيسيين في جريمة، أدت لقتل روح الله عجميان، أعدما صباح يوم السبت".

وبإعدام الرجلين يرتفع عدد الذين تم إعدامهم في إيران بسبب الاحتجاجات الأخيرة، إلى 4 أشخاص.

وانطلقت في منتصف سبتمبر من العام الماضي، احتجاجات في إيران، على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني في مركز للشرطة، حيث احتجزت على يد قوات ما تسمى بـ "شرطة الأخلاق" بسبب "ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم".

وبعد الاحتجاجات، التي وصفت بالعنيفة، أعلنت السلطات الإيرانية عن تفكيك شرطة الأخلاق في البلاد، والعمل على آلية جديدة بشأن "الانضباط الأخلاقي" في إيران.

المصدر: وكالات