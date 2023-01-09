الأمير هاري يفضح أزمة أحمر الشفاه بين ميغان وكيت!

كشف الأمير هاري تفاصيل مثيرة حول أزمة أحمر الشفاه بين زوجته ميغان ماركل، وأميرة ويلز كيت ميدلتون زوجة شقيقه الأمير ويليام.

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ولم يتستر دوق ساسكس (هاري)، البالغ من العمر 38 عاما، على لحظة المكياج الدرامية في مذكراته الجديدة "سبير" (الاحتياطي)، حيث وصفها بالمحرجة، عندما زعموا أن ميغان ماركل طلبت استعارة أحمر شفاه كيت ميدلتون، خلال حضورهما بطولة ويمبلدون في عام 2019.

وكتب هاري: "كيت فوجئت، بحثت في حقيبة يدها وسحبت على مضض أنبوبا صغيرا. ميغان ضغطت بعضا منه على إصبعها ووضعته على شفتيها. تجهمت كيت".

وأضاف أن الحادث المزعوم، الذي قال إنه حدث قبل منتدى مؤسسة ساسكس وويلز الملكية في 2018، كان شيئا "يجب أن يضحكوا عليه"، لكن الصحافة "شعرت أنه كان شيئا أكبر".

وأشار الأمير إلى أن كيت أحست بأنها "على حافة الهاوية"، حيث بوضعهما نفس أحمر الشفاه "ستقارن بميغان وتُجبر على التنافس معها".

بالنسبة لميدلتون، ربما كان أحمر شفاه Clarins Natural Lip Perfector، الذي لم يتجاوز سعره 28 دولارا، أحد منتجاتها المثالية.

حيث يبدو أنه لا يفارق حقيبة يدها، فقد اقتنصتها عدسات المصورين في لحظة غير مسبوقة أثناء تواجدها في ويمبلدون عام 2019، وكانت تمسك به في يدها.

ومع ذلك، فهي ليست أول شخص من العائلة الملكية تحب استعمال مستحضرات تجميل "كلارينس"، حيث يقال إن الملكة إليزابيث قد كلفت في حينها العلامة التجارية بإنشاء ظل أحمر شفاه يتناسب مع رداء تتويجها.

أما بالنسبة لميغان، فتشمل قائمة منتجاتها الشخصية بلسم الشفاه Fresh Sugar Lip Balm (25 دولارا)، وأحمر الشفاه Charlotte Tilbury Matte Revolution في Pillow Talk (34 دولارا)، والذي يعد أيضا من المفضلات لدى النجمة بريتني سبيرز.

وتصدرت خيارات أسلوب ميغان وجمالها عناوين الصحف منذ دخولها العائلة الملكية، حيث كانت اختيارات من الملابس من ماركات مثل Mother Tripper Ankle Fray Jeans الممزق (278 دولارا) الذي ارتدته خلال أول نزهة عامة لها مع الأمير هاري في 2017 Invictus Games.

المصدر: "الصفحة السادسة"