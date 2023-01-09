روسيا والولايات المتحدة.. أيهما عدو وأيهما صديق لتركيا؟

أظهر استطلاع للرأي أجراه مركز جيزيتشي على قناة أولوسال التلفزيونية، أن أكثر من 62% من السكان الأتراك يعتبرون روسيا دولة صديقة، بينما يرى 90% منهم أن الولايات المتحدة هي عدو لتركيا.

وشمل الاستطلاع، الذي أجري في عام 2022، 2464 شخصا من 24 ولاية في تركيا.

وتبلغ نسبة الذين يعتبرون روسيا صديقة 62.6%. في الوقت نفسه، يعتقد 72.8% من المستطلعين أنه "يجب إقامة علاقات جيدة مع روسيا".

وحول سؤال "هل تدعم روسيا الاقتصاد التركي؟" أجاب 68.6% بالإيجاب، و21.7% - بالنفي، و9.7% لم يجدوا إجابة.

في الوقت نفسه، وصف حوالي 90% من المشاركين في الاستطلاعة الولايات المتحدة بأنها عدو لتركيا.

وقال مورات جيزيتشي، رئيس مركز أبحاث جيزيتشي، تظهر هذه الصورة أن المجتمع التركي "يبتعد أكثر عن الغرب ويثق بروسيا أكثر".

المصدر: نوفوستي