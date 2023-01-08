البرازيل.. توجيه تهم لـ 30 من أصل 180 موقوفا في أحداث اقتحام الكونغرس ومقر الرئاسة

أمر قاضي المحكمة العليا البرازيلية باعتقال 30 شخصا من مثيري الشغب في العاصمة، حيث اقتحم أنصار الرئيس السابق الكونغرس والمحكمة العليا والقصر الرئاسي.

ووفقا لما نشره موقع G1: "أمر القاضي ألكسندر دي مورايس باعتقال 30 شخصا كانوا محتجزين رفقة 150 شخصا آخرين في مسرح الجريمة".

وفي وقت سابق يوم الأحد، اقتحم أنصار الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو، حواجز الشرطة متجهين نحو مبنى الكونغرس الوطني اليوم الأحد، في احتجاج مثير على تنصيب الرئيس الجديد لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الأسبوع الماضي، كما اقتحموا أراضي قصر بلانالتو، والمقر الرئاسي، وكذلك مبنى المحكمة العليا.

الأمر الذي رفضه العديد من رؤساء العالم، معربين عن إدانتهم لأحداث العنف التي وقعت في العاصمة البرازيلية، ومقدمين الدعم للشعب والرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا.

المصدر: نوفوستي