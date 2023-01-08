أثينا: في 24 ساعة.. الطائرات الحربية التركية تخرق الأجواء 44 مرة

أعلنت الأركان اليونانية عن خرق الطيران الحربي التركي لأجواء البلاد 44 مرة خلال يوم الأحد، وأنها ردّت بإقلاع طائراتها لاعتراض المقاتلات التركية.

وذكرت هيئة الأركان العامة للدفاع الوطني اليوناني ذلك، في بيان لها أذاعته عبر قناة ERT-1 التلفزيونية، وقالت فيه: "شاركت طائرة نقل عسكرية استطلاع من طراز CN-235 وطائرتان مسيرتان في خروقات جوية فوق المناطق الشمالية الشرقية والوسطى والجنوبية الشرقية لبحر إيجة. وخلال عمليات التوغل في منطقة معلومات الطيران بأثينا، جرت رحلة طيران فوق جزيرة كانديلوسا اليونانية ".

وأضافت "في جميع الحالات، تم التعرف على الطائرات التركية واعتراضها من قبل المقاتلات اليونانية وفقا للقواعد الدولية".

مبينة أنه ووفقا له، فإن العشرات من الطلعات الجوية التي نفّذتها الطائرات العسكرية التركية في المجال الجوي اليوناني وقعت أيضا في 6 يناير، عندما كان يتم الاحتفال بأعياد الميلاد في اليونان".

المصدر: تاس