استفزاز جديد.. جهاز الأمن الأوكراني ينبش قبور المواطنين ويشوه جثثهم بهدف اتهام روسيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن الخدمات الخاصة الأوكرانية أعدت استفزازا واسع النطاق ضد روسيا، وقامت بنبش القبور في مقابر بمنطقة خاركوف.

وفقا للوزارة، عشية عيد الميلاد، نظم ممثلو مكتب التحقيقات الحكومي وجهاز الأمن الأوكراني، أعمالا لنبش القبور في مقابر بعدة مناطق حيث تم دفن السكان المحليين الذين ماتوا لأسباب طبيعية.

وأضافت الدفاع الروسية، أنه تم تشويه الجثث لتمريرها كدليل على "تعذيب" و"إعدامات" روسية.

وقال بيان الوزارة: "بعد استخراج الجثث، تم تشويه جثث المواطنين الأوكرانيين بشكل إضافي وإلقائها في حفر معدة خصيصا على مشارف هذه المناطق لإنشاء، قاعدة أدلة زائفة بزعم تعذيب وإعدام المدنيين على يد أفراد عسكريين روس".

المصدر: RT