كوريا الجنوبية تدرس شراء نظام مراقبة طائرات إسرائيلي

قال مصدر دفاعي في سيئول إن الجيش الكوري الجنوبي يدرس شراء "عين كهربائية" إسرائيلية في إطار جهوده لتعزيز قدراته على اكتشاف الطائرات الكورية الشمالية المسيرة صغيرة الحجم.

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وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تعرضت فيه سلطات الدفاع في كوريا الجنوبية لانتقادات شديدة لفشلها في مواجهة اختراق 5 طائرات كورية شمالية مسيرة، للمجال الجوي أواخر الشهر الماضي.

وتم الكشف في وقت متأخر عن أن أحدى الطائرات اخترقت منطقة حظر الطيران، المسماة P-73، بالقرب من المكتب الرئاسي في حي يونغسان وسط سيئول.

ومن أجل تعزيز نظام الدفاع الجوي، يفكر الجيش الكوري الجنوبي في الحصول سريعا على نظام "سكاي سبوتر" الإسرائيلي، وفقا للمصدر.

وصممت مؤسسة رافيل الإسرائيلية للصناعات العسكرية هذا النظام المتطور، وهو مصمم لاكتشاف الأجسام الجوية مبكرا وتتبعها، بما يشمل الطائرات المسيرة الصغيرة والبالونات والطائرات الورقية التي تستخدم في الحركات الهجومية.

ويخطط الجيش الكوري الجنوبي ليقرر ما إذا كان سيطلب رسميا شراء النظام بعد مراجعة فعاليته في مواجهة تهديدات الطائرات المسيرة، خاصة في تعويض أوجه النقص في الرادارات وأجهزة المراقبة الحرارية العاملة حاليا.

المصدر: يونهاب