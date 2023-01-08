صرح السياسي الأمريكي المرشح لمنصب حاكم كنتاكي جيفري يونغ، بأن الأشخاص الذين ينكرون وجود النازية في أوكرانيا يقومون بخداع أنفسهم.

وكتب يونغ على حسابه في "تويتر": "أي شخص ينكر وجود نظام نازي ودمية للولايات المتحدة وحلف الناتو في أوكرانيا اليوم، يكذب على نفسه أو على العالم بأسره أو كليهما".

وفي وقت سابق، هاجم يونغ رؤساء الولايات المتحدة جو بايدن وباراك أوباما، واصفا إياهم بـ "القتلة ومجرمي حرب".

وكتب يونغ عبر حسابه في "تويتر": "لا يهمني إذا كان يعاني (بايدن) من الخرف أو يلقي خطبا مثل باراك أوباما، المجرم الآخر، ذلك غير مهم، أهم شيء يجب معرفته عن الرئيس الأمريكي هو أنه قاتل ومجرم حرب، ويجب طرد جميع مجرمي الحرب من البيت الأبيض".

ومنذ 24 فبراير 2022، تجري روسيا عملية خاصة لتحرير دونباس من النازية الأوكرانية الجديدة، ونزع سلاح قوات كييف.

ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مهمة العملية الخاصة بـ "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات".

المصدر: نوفوستي