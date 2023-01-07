بمشاركة تسيبي ليفني..آلاف الإسرائيليين يحتجون على حكومة نتنياهو (صورة)

نزل آلاف الإسرائيليين إلى الشوارع مساء اليوم السبت للاحتجاج على خطط الحكومة الجديدة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، التي يرى المعارضون أنها تهدد الديمقراطية والحريات.

وتجمع المتظاهرون في وسط مدينة تل أبيب بعد أيام من أداء الحكومة الأكثر يمينية في تاريخ البلاد اليمين الدستورية، حيث كتب على إحدى اللافتات الاحتجاجية: "حكومة المستوطنين ضدي"، فيما وحمل بعض المتظاهرين أعلام قوس قزح، وفق ما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس".

وقاد الاحتجاج أعضاء من اليسار والعرب في الكنيست، حيث أكدوا أن الخطط المقترحة من قبل مجلس الوزراء الجديد ستعيق النظام القضائي وستوسع الفجوات المجتمعية، كما انتقد المتظاهرون اليساريون وزير العدل ياريف ليفين، الذي كشف يوم الأربعاء الماضي عن "الإصلاح الشامل" الذي وعدت به الحكومة منذ فترة طويلة للنظام القضائي والذي يهدف إلى إضعاف المحكمة العليا في البلاد.

ووجه منتقدون اتهامات للحكومة بإعلان الحرب على النظام القانوني، حيث اعتبروا أن الخطة ستقلب نظام المراقبة والتوازن الإسرائيلي وستقوض المؤسسات الديمقراطية من خلال منح سلطة مطلقة للائتلاف الحاكم الجديد.

كما شاركت وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني في هذه التظاهرات.

المصدر: "أ ب" + RT