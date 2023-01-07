سفير أوكرانيا لدى لندن: لا نعلن عن خسائرنا البشرية لكنها هائلة فعلا

قال سفير أوكرانيا في لندن فاديم بريستايكو، في حديث لمجلة "نيوزويك"، إن أوكرانيا تتحمل خسائر بشرية فادحة جدا، و"تفقد الناس ذات اليمين وذات اليسار".

وأضاف السفير: "نحن نفقد الناس بكثرة على اليمين وعلى اليسار. نحن لا نعلن كم عدد القتلى ومن منهم عسكري أو مدني، لكن يمكنك أن تتخيل أن هذه الأعداد ضخمة ومن الصعب فعلا استيعابها ".

وشدد السفيرعلى أن بعض المدن الأوكرانية، تعرضت للدمار بالكامل.

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وأكد السفير أنه ظهرت لدى الغرب " فرصة فريدة" في ظروف النزاع في أوكرانيا.

وقال: "في العالم لا توجد دول كثيرة تسمح لنفسها بالتضحية بالعديد من الأرواح والأراضي وعقود من التنمية من أجل هزيمة عدو لدود مشترك".

المصدر: تاس