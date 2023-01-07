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صحيفة: العثور على مجس صيني للتقصي في سيارة حكومية بريطانية

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صحيفة: العثور على مجس صيني للتقصي في سيارة حكومية بريطانية
Sputnik
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قالت صحيفة  Inews، إن رجال الأمن البريطاني عثروا على جهاز ببرامج تجسس صينية في سيارة حكومية.

ووفقا للمقالة، يتم بشكل دوري تفكيك وفحص السيارات التي يستخدمها الوزراء والدبلوماسيون البريطانيون بشكل دقيق جدا .

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ونقلت الصحيفة عن مصدر في المخابرات، أنه خلال عملية فحص دورية ، تم العثور على "أشياء مقلقة إلى حد ما".

وأوضح المصدر أنه تم العثور على جهاز لتحديد الموقع الجغرافي داخل إحدى القطع المحكمة الإغلاق المستوردة من الصين. ونوه بأن هذا الجهاز يحدد بسهولة موقع السيارة وينقل هذه المعطيات.

ويؤكد المصدر، أن مثل هذه الأجهزة تسجل باستمرار حركة السيارة وبهذا الشكل تسمح بدراسة أنشطة الحكومة لأشهر وحتى سنوات.

ونوهت الصحيفة، بأن "هذا الاكتشاف"، يثير مخاوف جدية بشأن الأمن القومي على خلفية تصريحات كبار السياسيين البريطانيين حول "تهديد منهجي" صادر عن المخابرات الصينية.

المصدر: mk.ru

 

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