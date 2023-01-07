رئيس الوزراء البولندي: لا نخطط لتزويد أوكرانيا بدبابات "ليوبارد"

أعلن رئيس الوزراء البولندي ماتيوز موراوسكي، أن حكومة وارسو لن تقوم بتزويد قوات كييف بدبابات من طراز "ليوبارد".

وقال موراوسكي: "نحن لا ننوي نقل دباباتنا وحدنا، بدون تحالف واسع لن نقوم بنقلها".

وفي الربيع، سلمت بولندا عدة مئات من دبابات T-72 إلى أوكرانيا، واشترت أيضا 250 و180 دبابة من طراز "أبرامز" بتعديلات مختلفة من الولايات المتحدة وألف دبابة K2 من كوريا الجنوبية، ويمتلك الجيش البولندي 126 دبابة من طراز "ليوبارد 2A4 " و105 دبابة "ليوبارد 2A5".

وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول "الناتو" بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وأشار السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف، إلى أن تزويد أوكرانيا بأسلحة من الغرب لا يساهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، إن "المساعدة المستمرة على نطاق واسع لكييف" تشارك بشكل متزايد "الدول الغربية في الأزمة إلى جانب نظام كييف".

وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، متحدثا في اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن أوكرانيا، إلى أن الدول الغربية التي تدعم نظام كييف أصبحت طرفا في الأزمة، مؤكدا أن أي شحنات تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.

المصدر: نوفوستي