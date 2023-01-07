بالفيديو.. معركة بين ثلاث دبابات روسية واثنتين أوكرانيتين

نشرت وزارة الدفاع الروسية، لقطات توثق مواجهة دبابات فريدة من نوعها وقعت بين ثلاث دبابات روسية ودبابتين أوكرانيتين في دونباس.

وقال جندي روسي في تعليقه على الفيديو:"تتحرك إحدى الدبابات الثلاث من الطريق الإسفلتي إلى الطريق الريفي وتتجه نحو حزام الغابة. وتتحرك الدبابتان الأخريان على طول الطريق الإسفلتي وتحول لفت انتباه دبابتين أوكرانيتين، واللتين تتمركزان في حزام غابة آخر".

وعندما أطلقت الدبابات الأوكرانية النار على الدبابتين الروسيتين، اللتان كانتا في خط الرؤية المباشر، فتحت الدبابة الروسية الثالثة، والتي تسللت من الجناح دون أن يلاحظها أحد، النار على الدبابات الأوكرانية، محققة إصابة مباشرة لدبابة العدو.

وأوضح جندي روسي: "مواجهة الدبابات صعبة للغاية، وخطيرة جدا، ولكي نكون صادقين، إنها مخيفة جدا، لأن المواجهة بين الدبابات جرت على مسافة أقل من 500 متر".

وأضاف: "كان طاقم دباباتنا أكثر نجاحا هنا، وضرب دبابات العدو.. تم اختيار تكتيكات ذكية.. ويجب أن نشيد بالطاقم، فالأمر صعب للغاية ومخيف للغاية.. لكن طاقم دباباتنا لم يكن خائفا من أي شيء، وتمكن من تدمير العدو".

وتجري روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا منذ 24 فبراير 2022، وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أن الهدف من هذه العملية هو "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات"، ووفقا للرئيس، الهدف النهائي للعملية هو تحرير دونباس وخلق الظروف التي تضمن أمن روسيا نفسها.

المصدر: نوفوستي