مواجهة كلامية إسرائيلية بين لابيد وبن غفير في "تويتر"

هاجم رئيس الحكومة الإسرائيلي السابق يائير لابيد، في "تويتر"، وزير الأمن الداخلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، فيما رد الأخير عليه.

وعلى حسابه في "تويتر"، قال لابيد : "في نوفمبر، بن غفير طلب أن يتم تشديد ظروف الأسرى الأمنيين (الفلسطينيين المعتقلين على خلفية أمنية)، وأمس، نفس بن غفير ذهب إلى سجن نفحة ليتأكد بأن الظروف لن تتغير عليهم (الأسرى)، وذلك لأن هناك واقع".

من جهته، علق بن غفير على تغريدة لابيد قائلا : "المسافر الدائم لابيد استيقظ للتو..خذ نفسا عميقا لأن الظروف ستتغير من وضع الراحة، وهو أول ما قمت به..هو وقف ما قمت باتخاذه من قرارات لتحسين ظروفهم..في الأشهر القادمة فإن " المخربين" في السجون، وهم أصدقاء أصدقائك عباس وعودة (الرئيس الفلسطيني محمود عباس، و رئيس قائمة الجبهة العربية للتغيير في الكنيست الإسرائيلي أيمن عودة) سيشعرون بالتغيير..هذا ما تقوم به حكومة اليمين".

المصدر: RT