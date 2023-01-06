مؤسسة البترول التركية تنزل وحدة تجميع وتوزيع الغاز إلى قاع البحر الأسود

أعلنت مؤسسة البترول التركية (TPAO)، عن إنزال وتركيب وحدة تجميع وتوزيع الغاز الطبيعي إلى قاع البحر بالقرب من حقل صقاريا في الجزء التركي من البحر الأسود.

ووفقا لمنشور المؤسسة على "تويتر": "خطوة بخطوة نحو استقلال الطاقة.. وحدة تجميع وتوزيع الغاز المسماة (تشبني) تم إنزالها بنجاح إلى قاع البحر في المنطقة الثانية من حقل صقاريا".

وشاركت مؤسسة البترول التركية لقطات لعملية إنزال وتثبيت الوحدة إلى قاع البحر.

واكتشفت تركيا عام 2020 حقلا غازيا ضخما في البحر الأسود، قدر حجمه بنحو 540 مليار متر مكعب.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اكتشاف حقل غاز باحتياطي 58 مليار متر مكعب في البحر الأسود، وتم زيادة تقدير الاحتياطيات إلى 652 مليارا، وبلغ إجمالي احتياطيات الغاز في البحر الأسود 710 مليارات متر مكعب بقيمة 1 تريليون دولار في الأسواق الدولية.

المصدر: نوفوستي