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بالفيديو.. رجلان يشعلان النار بنفسيهما عن طريق الخطأ

أخبار العالم

بالفيديو.. رجلان يشعلان النار بنفسيهما عن طريق الخطأ
الصورة ملتقطة من الفيديو
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التقطت كاميرا مراقبة مشاهد لشخصين اشتعلت فيهما النار، أثناء محاولتهما إحراق شركة تقدم خدمات للمهاجرين في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

ويظهر رجلين يرتديان ملابس سوداء وهما يسكبان مادة على مدخل الشركة بهدف إشعال النار، ليقوم أحد الأفراد بعد ذلك بإشعال الوقود، ولكنه بذلك يشعل النار في نفسه وبالرجل الآخر الذي كان معه.

وقالت يسينيا سولورزانو، التي تعمل في الشركة إن أحد المشتبه بهم أسقط هاتفه أثناء الحادث، مشيرة إلى أنه تم اقتحام الشركة في اليوم التالي، لذلك فإننا نشتبه بتورط نفس الأشخاص في العمليتين.

المصدر: abc news

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