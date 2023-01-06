سيناتور أمريكي: تمويل النزاع في أوكرانيا أمر غير أخلاقي

انتقد عضو الكونغرس الأمريكي من الحزب الجمهوري، بول غوسار، الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، بعد أن رفض اقتراح روسيا بشأن إعلان هدنة عيد الميلاد.

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وكتب السياسي في صفحته على "تويتر": "ليس من المستغرب أن زيليسنكي رفض الهدنة. إن تمويل هذا الصراع أمر غير أخلاقي".

وكلف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وزير الدفاع، سيرغي شويغو، أمس الخميس، بإعلان نظام وقف إطلاق الناتو على طول خطوط التماس في أوكرانيا، ابتداء من الساعة 12:00 من اليوم الجمعة إلى الساعة 24:00 من 7 يناير الجاري.

ورفض زيلينسكي، أمس الخميس، اقتراح الجانب الروسي بشأن إعلان الهدنة بمناسبة عيد الميلاد، واصفا إياه بأنه "غطاء" لتعزيز المواقع الروسية على خط المواجهة.

المصدر: نوفوستي