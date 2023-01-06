وزير الاقتصاد الياباني: قمة مجموعة السبع في مايو ستركز على مواجهة الضغوط الاقتصادية

قال وزير الاقتصاد الياباني ياسوتوشي نيشيمورا إن أحد مواضيع قمة مجموعة السبع، التي ستعقد بهيروشيما في مايو برئاسة اليابان ستكون قضايا الإجراءات الفعالة ومواجهة الضغوط الاقتصادية.

وقال نيشيمورا إن "الإكراه الاقتصادي يشكل الآن خطرا حقيقيا" وشدد على ضرورة كبح مثل هذا الإكراه.

وأشار الوزير إلى أن "الرد الفعال على الإكراه الاقتصادي" سيكون أحد موضوعات قمة مجموعة السبع المقبلة في هيروشيما.

وأضاف نيشيمورا أنه "إذا لزم الأمر، ينبغي اتخاذ إجراءات انتقامية، وتحديد نقاط الضعف في البلدان التي تحاول التصرف عن طريق الإكراه (الاقتصادي)".

في العام الحالي 2023، ستتولى اليابان رئاسة مجموعة السبع.

وأعلنت حكومة البلاد رسميا عن مكان ومواعيد قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى التي ستعقد في هيروشيما في الفترة من 19 إلى 21 مايو 2023.

المصدر: نوفوستي