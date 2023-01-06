سياسي فرنسي يصف تسليم أوكرانيا عربات مدرعة بالجنون

قال السياسي الفرنسي المعروف فلوريان فيليبو، في تغريدة على "تويتر"، إن قرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بتسليم مدرعات من طراز AMX-10RC إلى أوكرانيا، يعتبر ضربا من الجنون.

وأضاف فيليبو، الذي يتزعم حزب "الوطنيين" الفرنسي، أن هذا سوف "سيجرد" الجيش الفرنسي بشكل أكثر ويطيل النزاع في أوكرانيا.

Macron envoie des #chars à Zelensky : folie !

C’est déshabiller encore davantage l’armée française et entretenir à tout prix la guerre !



Il faut cesser ces envois d’argent et d’armes et chercher la Paix : Macron et l’OTAN font évidemment l’inverse ! — Florian Philippot (@f_philippot) January 5, 2023

وتابع السياسي الفرنسي القول: "يجب علينا التوقف عن إرسال المال والسلاح إلى أوكرانيا، ويجب علينا السعي إلى السلام. ماكرون والناتو يفعلان العكس تماما".

كما عارض قراء صحيفة Le Point الفرنسية قرار الرئيس الفرنسي تسليم AMX-10RC إلى سلطات كييف.

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وتعليقا على الخبر الذي نشرته الصحيفة حول الموضوع ، قالوا إن ماكرون يتحدث عن السلام في أوكرانيا، وفي نفس الوقت يزودها بعربات مدرعة.

المصدر: لينتا رو