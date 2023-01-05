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قناة تلفزيونية: بريطانيا قد تسلم دبابات إلى أوكرانيا في المستقبل

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قناة تلفزيونية: بريطانيا قد تسلم دبابات إلى أوكرانيا في المستقبل
AP
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قالت قناة Sky News، نقلا وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، إن سلطات لندن قد تسلم دبابات إلى أوكرانيا في المستقبل.

ولدى سؤاله عن التعهدات التي ستلتزم بها بريطانيا، أشار الوزير إلى أن لندن تزود كييف بمعدات عسكرية يمكن أن توجه "ضربة حاسمة للأهداف الروسية من مسافة بعيدة".

وأضاف الوزير البريطاني: " قد تصبح الدبابات جزءا من هذا (الالتزام)".

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وأكد وزير الخارجية البريطاني، على أن العمل جار في الوقت الراهن لتحديد مصدر هذه الدبابات وأي الدول ستقدمها لأوكرانيا.

المصدر: نوفوستي

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