واشنطن تعلن تقييمها فتح "جبهة جديدة" من جانب بيلاروس

أعلن المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر، أن واشنطن لا ترى "أي بوادر للقيام بأعمال عدائية ضد أوكرانيا انطلاقا من الأراضي البيلاروسية.

وقال رايدر ذلك يوم الخميس خلال مؤتمر صحفي دوري: "نواصل مراقبة بيلاروس عن كثب. وبدون الخوض في تفاصيل العمل الاستخباراتي، يمكنني القول إنه، بناء على تقييماتنا، لا توجد في الوقت الحالي مؤشرات على أن روسيا تنوي استخدامها لفتح جبهة جديدة. لكنّني أكرّر، نحن نستمر في مراقبة الوضع عن كثب، مثل الأوكرانيين."

يشار إلى أن وزارة الدفاع البيلاروسية، أعلنت اليوم الخميس، أن مينسك وموسكو تواصلان بناء تجمع إقليمي لقواتهما على أراضي بيلاروس، مشيرة إلى أن العملية تجري على عدة مراحل.

وقالت في بيان: "كجزء من ضمان الأمن العسكري لدولة الاتحاد (روسيا وبيلاروس)، يتواصل تعزيز بناء تجمع إقليمي للقوات الروسية والبيلاروسية، وهذه العملية تجري على مراحل في ظل الأوضاع الراهنة. وسيستمر وصول الأفراد والأسلحة والمعدات العسكرية والخاصة لقوات روسيا الاتحادية إلى جمهورية بيلاروس".

المصدر: تاس