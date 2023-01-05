الكونغرس الأمريكي.. "الدخان الأسود" يصعد من قبة مجلس النواب بعد سابع تصويت على رئاسته

فشل أعضاء مجلس النواب بالكونغرس الأمريكي، في اختيار رئيس جديد للمجلس في جلسة يوم الخميس، خلال الجولة السابعة من جولات التصويت.

وفاز الحزب الجمهوري بأغلبية مجلس النواب في انتخابات الكونغرس في نوفمبر الماضي، إلا أن زعيم الجمهوريين في مجلس النواب، كيفن مكارثي، لم يتمكن حتى الآن من الحصول على 218 صوتا ضروريا لانتخابه لمنصب رئيس مجلس النواب، وهو ثالث أهم منصب في التسلسل الهرمي للولايات المتحدة.

وفي الجولة السابعة من التصويت يوم الخميس، حصل مكارثي على 201 صوت، وحصل على نفس عدد الأصوات يوم الأربعاء عقب نتائج الجولة السادسة، ومن المتوقع أن تقام الجولة الثامنة في وقت لاحق.

وتعتبر هذه المرة الأولى منذ 100 عام، التي لم يقتصر فيها انتخاب رئيس مجلس النواب على جولة واحدة، إذ كانت آخر مرة حدث فيها هذا في عام 1923، واستغرق الأمر تسع جولات من التصويت لاختيار رئيس المجلس.

وحتى تعيين رئيس مجلس النواب، يظل عمل مجلس النواب في الكونغرس مشلولا في الواقع، حيث لا يمكن للمشرعين أداء القسم والانتقال إلى النشاط التشريعي الكامل.

المصدر: تاس