برلين تنضم إلى واشنطن في تزويد أوكرانيا بعربات المشاة القتالية

أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة تعتزم تزويد أوكرانيا بعربات "برادلي" القتالية، وألمانيا بعربات المشاة القتالية "ماردير".

وجاء ذلك في بيان للبيت الأبيض في أعقاب محادثة هاتفية بين الرئيس الأمريكي جو بايدن والمستشار الألماني أولاف شولتس.

وبذلك تعتزم ألمانيا الانضمام إلى الولايات المتحدة لتزويد أوكرانيا بمنظومات دفاع جوي إضافية من طراز "باتريوت".

وذكرت وكالة "رويترز"، أن واشنطن ستدرج نحو 50 عربة مشاة قتالية "برادلي" في الحزمة القادمة من المساعدات العسكرية إلى كييف، وسيتم الإعلان عنها يوم الجمعة 6 يناير.

المصدر: تاس