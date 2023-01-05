ضربات لسلاح الجو الإسرائيلي والأمريكي في عمق أراضي "العدو"

أنهى الطيارون العسكريون الإسرائيليون والأمريكيون، اليوم الخميس، تدريبات مشتركة نفذوا خلالها غارات جوية في أعماق أراضي العدو الافتراضي، بحسب بيان المكتب الصحفي للجيش الإسرائيلي.

وأشار البيان إلى أن التدريبات جرت في قاعدة نيفاتيم الجوية العسكرية الإسرائيلية جنوبي البلاد، حيث تم تنظيمها في إطار البرنامج السنوي للتدريبات المشتركة.

وذكر التقرير أن الطيارين الإسرائيليين والأمريكيين تدربوا أثناء المناورات على "ضربات في العمق" على أراضي عدو افتراضي.

يشار إلى أنه شارك من الجانب الأمريكي 6 مقاتلات من طراز "إف 15"، ومن الجانب الإسرائيلي طائرتا "أدير" و"نخشون"، وأوضح البيان أن اسم "أدير" يُعرف كتعديل لمقاتلة الجيل الخامس من طراز F-35 لسلاح الجو الإسرائيلي. واسم "نحشون" هي طائرة إسرائيلية للإنذار المبكر والتحكم، على أساس نموذج الطائرة "غولف ستريم جي 550" الأمريكية.

كما ذكر الجيش الإسرائيلي أن "هذا التدريب يعتبر علامة بارزة في إقامة الأنشطة العملياتية المشتركة في المنطقة وفي تعميق التعاون بين القوات الجوية الإسرائيلية والأمريكية".

المصدر: تاس