مدمرة أمريكية صاروخية تنفذ مرورا عبر مضيق تايوان

عبرت المدمرة "يو إس إس - تشونغ هون" التابعة للبحرية الأمريكية عبر مضيق تايوان، بحسبما ذكره بيان المكتب الصحفي للأسطول الأمريكي السابع.

وقامت المدمرة الصاروخية الموجهة من طراز " Arleigh Burke"، بتنفيذ عبور مخطط له في وقت سابق عبر مضيق تايوان اليوم 5 يناير.

كما لوحظ أن العبور تم خارج المياه الإقليمية لأي دولة متشاطئة على المضيق.

وأضاف البيان الصحفي أن هذا الإجراء يوضح التزام الولايات المتحدة بمنطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة.

يشار إلى أنه في 25 ديسمبر الماضي، أجرت البحرية الصينية تدريبات إطلاق نار ودوريات بالقرب من جزيرة تايوان.

المصدر: RT