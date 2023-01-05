مخابرات كوريا الجنوبية تؤكد "التخلص" من وزير الخارجية الكوري الشمالي السابق

أكدت المخابرات الكورية الجنوبية، اليوم الخميس، إنه تمت الإطاحة بوزير الخارجية الكوري الشمالي السابق "ري يونغ-هو"، ولكن لا يزال من غير الواضح ما إذا كان قد تم إعدامه.

وجاء هذا التأكيد بعد أن ذكرت صحيفة "يوميوري شيمبون" اليابانية يوم الأربعاء أنه على ما يبدو تم إعدام وزير خارجية كوريا الشمالية السابق، العام الماضي، نقلا عن عدة مصادر لم تسمها.

ولعب ري، الذي تم تعيينه أكبر دبلوماسي لكوريا الشمالية في عام 2016، دورا رئيسيا في المفاوضات مع الولايات المتحدة حول قمتي 2018 و 2019 بين الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ-أون، والرئيس الأمريكي آنذاك، دونالد ترامب.

وانتهت قمة هانوي في أوائل عام 2019 دون اتفاق. ويقال إن ري قد ترك منصبه في عام 2020.

ومن ناحية أخرى قالت وكالة الاستخبارات الكورية الجنوبية أيضا إنها لا تستطيع استبعاد احتمال أن تكون الطائرات الكورية الشمالية المسيرة التي اخترقت المجال الجوي الكوري الجنوبي مؤخرا قد صورت المكتب الرئاسي في سيئول.

وأرسلت كوريا الشمالية خمس طائرات مسيرة عبر خط ترسيم الحدود العسكرية الفاصل بين الكوريتين في 26 ديسمبر، وفشل الجيش الكوري الجنوبي في إسقاطها، ما أثار تساؤلات حول وضع الدفاع الجوي للبلاد.

المصدر: يونهاب