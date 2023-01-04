هجوم إلكتروني يوقف اختيار أول علم ونشيد رسمي لجزيرة فرنسية

أدى هجوم إلكتروني إلى وقف محاولة اختيار أول علم ونشيد رسمي لجزيرة مارتينيك الفرنسية في البحر الكاريبي.

أدى الهجوم على الخوادم الحكومية إلى الإطاحة بنافذة التصويت عبر الإنترنت والتي كان مقرراً أن تستمر لمدة أسبوعين تقريبا، وانطلقت في الثاني من يناير.

قال المسؤولون إن الهجوم لم يكن ناجحا، لكنه أجبرهم على إغلاق نظام التصويت مؤقتا. ولم يذكروا متى سيستأنف التصويت.

تم منح سكان الجزيرة التي يزيد عدد سكانها عن 370 ألف نسمة 19 خيارا لأعلام وأربعة أناشيد للاختيار من بينها.

وليس للجزيرة علم رسمي خاص بها وتستخدم بدلا من ذلك العلم الفرنسي في المباني الحكومية، رغم أن النشطاء المستقلين يفضلون علماً يتكون من الأحمر والأخضر والأسود.

يأتي الهجوم بعد أقل من شهرين من هجوم إلكتروني واسع النطاق شنه قراصنة على خوادم حكومية في جزيرة غوادلوب الفرنسية المجاورة في الكاريبي.

المصدر: "أسوشيتد برس"