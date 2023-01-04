كييف تطالب بإرسال قوات حفظ سلام أممية إلى محطة زابوروجيه

طالب رئيس شركة "إنيرغو آتوم" الأوكرانية، بيتر كوتين، بإرسال قوات سلام دولية إلى محطة زابوروجيه الكهرذرية بغض النظر عن روسيا، متناسيا أن المحطة أصبحت روسية، ويحميها الجيش الروسي.

وقال كوتين لوكالة "رويترز": "عرض المسؤولون الأوكرانيون لأول مرة نشر قوات حفظ سلام حتى في حالة عدم وجود اتفاق مع روسيا".

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وأضاف "المشكلة هي أنه لا يوجد حل على مستوى الوكالة الدولية للطاقة الذرية. العملية لا تمضي قدما. ونقترح نقل هذه المشكلة إلى المستوى التالي".

وأشار إلى أن المسؤولون الأوكرانيين يبحثون كيفية إثارة قضية قوات حفظ السلام في مجلس الأمن الدولي.

وأكدت وزارة الخارجية الروسية في وقت سابق أنه لا يمكن الحديث عن تسليم محطة زابوروجيه الذرية لأي طرف ثالث، أو رفع السيطرة الروسية عنها، لأنها على أرض أصبحت روسية.

المصدر: نوفوستي