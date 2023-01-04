ترامب يدعو لمحاربة زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ بسبب الصين

دعا الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أعضاء حزبه الجمهوري في الكونغرس إلى معارضة زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل.

وقال ترامب: "إذا أراد الجمهوريون القتال، فعلينا محاربة ميتش ماكونيل وهيمنته".

وأضاف الرئيس الأمريكي السابق أن الضرر الذي يلحقه ماكونيل بالحزب الجمهوري "من المستحيل تقديره"، وهو نفسه من محبي الصين.

وتولى ماكونيل الثلاثاء منصبه في الكونغرس الأمريكي، ليصبح صاحب الرقم القياسي لأطول فترة في المنصب كزعيم للحزب في مجلس الشيوخ.

المصدر: نوفوستي