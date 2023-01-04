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مسيرة تكريم لناشطات كرديات قتلن قبل 10 سنوات في باريس

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مسيرة تكريم لناشطات كرديات قتلن قبل 10 سنوات في باريس
AFP EMMANUEL DUNAND
مسيرة كردية في باريس
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انطلقت اليوم الأربعاء مسيرة في باريس تكريما لثلاث ناشطات كرديات قتلن في إطلاق نار في العاصمة الفرنسية في يناير عام 2013.

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وكان المتظاهرون ومعظمهم نساء، تحت صدمة الهجوم العنصري الذي وقع في أواخر ديسمبر الماضي استهدف نشطاء أكراد.

هذا وقد قتلت ثلاث ناشطات من حزب العمال الكردستاني في ليلة العاشر من يناير 2013 إثر إصابتهن برصاص بالرأس في مركز كردي. 

ورفع المشاركون في المسيرة صورا كبيرة لستة أكراد قتلوا في 2013 وأواخر الشهر الماضي.

يذكر أن مطلق النار المشتبه به في هجوم الشهر الماضي هو متقاعد فرنسي كان سائق قطارات ويبلغ 69 عاما لديه تاريخ في العنف ضد الأجانب. وقال المشتبه به للمحققين إنه أقدم على خطوته بدوافع عنصرية.

المصدر: أ ف ب

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