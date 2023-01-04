الاتحاد الدولي للنقل الجوي ينتقد القيود المفروضة على المسافرين من الصين

انتقد الاتحاد الدولي للنقل الجوي القيود المفروضة على المسافرين من الصين، معتبرا أن "مثل هذه الإجراءات أثبتت عدم فعاليتها في منع انتشار فيروس كوفيد-19".

وقال المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا"، ويلي والش إن "العديد من الدول تفرض اختبارات وإجراءات على المسافرين من الصين، على الرغم من أن الفيروس ينتشر بالفعل على نطاق واسع داخل حدود هذه الدول"، معتبرا أنه "من المخيب للآمال للغاية أن نرى هذه العودة المفاجئة إلى الإجراءات التي أثبتت عدم فعاليتها على مدى السنوات الـ3 الماضية".

يذكر أن الولايات المتحدة وإيطاليا واليابان وكوريا الجنوبية من بين الدول التي أعلنت قيودا على المسافرين من الصين، التي تشهد ارتفاعا في حالات الإصابة بكورونا، منذ أن بدأت فجأة في تخفيف سياستها الصارمة الخاصة بعدم انتشار فيروس كورونا في أوائل ديسمبر الماضي.

المصدر: channel news asia